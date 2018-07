Tunisie: « Il faut entendre le président démissionnaire »

«Il aurait été plus judicieux d'organiser une plénière pour auditionner le président démissionnaire et pour les élections de renouvellement du tiers des membres de l'instance avant de chercher à combler la vacance du poste de Mansri», a-t-elle souligné.

Le rapport joint à la demande de sa révocation par le conseil de l'Isie, lui attribuant plusieurs dysfonctionnements au sein de l'instance, et sa réponse aux accusations témoignent de la gravité de la situation et révèlent que les conflits au sein de l'Isie persistent depuis la démission de l'ancien président Chafik Sarsar, a-t-il fait observer.

