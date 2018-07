Madagascar: L'ex-ministre de l'Education nationale claque la porte du parti présidentiel

Après plus de deux mois de contestation quasiment quotidienne dans les rues de la capitale, cette déclaration de l'ancien conseiller spécial du chef de l'Etat vient fragiliser un peu plus le parti au pouvoir.

« Je vais vous dire que les HVM ont tout fait pour m'enlever de ma place. Ils ont usé de tous les moyens et ils ont réussi. Toutes les conditions sont réunies pour que je puisse être conscient que mes idées ne convergent plus avec le HVM. Moi, j'ai fait une dépolitisation du ministère. Le HVM, lui, fait une politisation à outrance du ministère. »

Il s'en est expliqué : « Les employés ne sont pas venus et je ne les ai pas forcés à venir là-bas, pas un seul. Il y en a qui sont venus, mais c'est une décision personnelle. On m'a blâmé pour ça. Ils m'ont dit : le ministère a recruté 40 000 employés alors pourquoi le Coliseum n'est pas rempli ? Je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas mon rôle en tant que ministre de remplir le Coliseum ».

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

