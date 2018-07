Sud-Soudan: Le gouvernement et la rébellion concluent un accord préliminaire de partage du pouvoir

Le document signé prévoit que le gouvernement de transition sera composé de trente-cinq ministres. Il s'agit précisément de vingt partisans de Salva Kiir et de neuf de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Quant au parlement, il comptera cinq cent cinquante députés, dont trois cent vingt-deux du groupe du président et cent vingt-huit de l'ancien vice-président. Une commission indépendante se chargerait de décider du nombre de provinces du Soudan du Sud, a-t-on appris de source gouvernementale soudanaise.

L'actuel président sud-soudanais et son ex-vice-président sont déjà convenus d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Le 7 juillet, gouvernement et rebelles avaient également convenu d'un partage du pouvoir mais la signature avait été reportée en raison de divergences.

D'après le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dirdiry Ahmed, l'accord permettra le retour du dirigeant rebelle, Riek Machar, au poste de premier vice-président. « Le document sur le partage du pouvoir a été signé et porte sur toutes les questions relatives à la période de transition. Salva Kiir restera le président du Soudan du Sud et Riek Machar sera le premier vice-président (... ). Il y aura quatre autres vice-présidents répartis parmi les autres groupes politiques », a indiqué le chef de la diplomatie soudanaise.

