Afrique: Sommet des BRICS - La guerre commerciale au menu

Réunis à Johannesburg, les présidents brésilien, Michel Temer, russe, Vladimir Poutine, chinois, Xi Jinping, sud-africain, Cyril Ramaphosa et le Premier ministre indien, Narendra Modi, devront au sortir de leur rencontre adopter une position commune contre ce qu'ils qualifient de «protectionnisme des Etats-Unis». L'empire du Milieu a d'ores et déjà dénoncé la volonté du locataire de la Maison blanche de déclarer «la pire guerre commerciale de l'histoire».

En plus des taxes douanières sur l'acier et l'aluminium qui visent surtout la Chine, les États-Unis ont en projet de surtaxer les importations, de sanctionner les pays qui entretiennent des relations commerciales avec Téhéran et de taxer de façon punitive l'ensemble des importations chinoises.

