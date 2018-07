Seychelles: Une équipe de vétérinaire traite 160 chats et chiens d'une île au pays

Les propriétaires d'animaux de compagnie doivent être plus conscients de l'état de leurs animaux et prendre des mesures préventives afin d'éviter les complications de santé, a déclaré un vétérinaire sud-africain actuellement aux Seychelles.

La Seychelles Animal Welfare Society (SAWS), une organisation visant à soutenir et à promouvoir le bien-être des animaux aux Seychelles, a ouvert une clinique vétérinaire de huit jours à La Digue, la troisième île la plus peuplée des Seychelles.

Marc Walton, un vétérinaire bénévole de la société locale de bien-être animal, a déclaré à la SNA que les gens devraient être plus conscients du contrôle des puces.

"La plupart des allergies que j'ai vues au cours de cette campagne étaient des peaux roses allergiques causées par les puces", a déclaré M. Walton.

Il a conseillé aux propriétaires d'obtenir soit des comprimés, soit un tueur de puces qui est un liquide placé sur le dos des animaux domestiques, pour traiter leurs animaux de compagnie. Il y a aussi des colliers aidant contre ces petits insectes hématophages.

Pendant les huit jours à La Digue, entre le 17 et le 24 juillet, M. Walton a déclaré qu'à part les allergies aux puces, il y avait des animaux de compagnie souffrant d'allergies à l'herbe ou à la nourriture.

L'équipe qui s'est rendue à La Digue a également stérilisé, vermifugé et vacciné les chiens domestiques ainsi que les chiens errants. Au total, plus de 160 animaux ont été pris en charge. Le vétérinaire a déclaré que la stérilisation non seulement empêche les portées indésirables, mais aide également à prévenir certains cancers et maladies.

C'est la quatrième fois que Walton apporte son expertise aux Seychelles, un archipel de 115 îles de l'océan Indien occidental. Le premier était dans une campagne similaire en 2016 sur la même île. Il a dit que cette fois il a remarqué que le travail pour éduquer les gens a été fait ainsi il voit "moins de chiens gardés dans des chaînes et des cages" par rapport à il ya deux ans.

L'une des priorités de la société est de soigner autant d'animaux errants que possible étant donné qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux.

"Nous avons fait un effort spécial pour les stériliser et les vermifuger, les traiter pour les tiques et les puces. Si quelqu'un voit un chien avec un disque en plastique orange à l'oreille, c'est l'un des chiens de l'île que nous avons traités ", a déclaré M. Walton.

La société fournit ce service sur La Digue, car il n'y a pas de clinique vétérinaire ou de personnel sur l'île. La fondatrice et présidente de la société de bien-être animal, Ella René, a déclaré que, faute de vétérinaires sur l'île, ils font de leur mieux pour attirer des vétérinaires étrangers grâce à des campagnes de financement.

«En 2016, lorsque nous avons ouvert la clinique temporaire, nous avons surtout stérilisé les animaux errants. Cette fois, comme il y a moins de chiens errants non stérilisés, nous nous sommes concentrés sur les animaux de compagnie », a déclaré Mme René.

M. Walton a déclaré que les animaux errants traités en 2016 semblaient mieux; ils n'ont pas pleins de puces et leurs conditions générales sont meilleures.

La petite société de moins de six membres, tous âgés de moins de 35 ans, prévoit d'ouvrir une clinique après les heures de bureau à Mahe, l'île principale des Seychelles. En ce moment, ils fournissent des services de pension pour les chats et les chiens, fournissent des soins de premiers secours aux animaux et offrent un abri à plus de 60 animaux errants. Des abris sur Mahe et La Digue sont à l'ordre du jour.

Mme. René encourage les propriétaires d'animaux à être plus proactifs pour aider à réduire le nombre d'animaux errants.

"Les petites choses comptent, même la stérilisation des chiens mâles. Beaucoup de gens sont réticents à stériliser leurs chiens mâles et ces chiens finissent par parcourir les rues mettant des chiens errants femelles enceintes et le cycle continue », a déclaré Mme. René.

Les personnes s'intéressant au bien-être des animaux n'ont pas nécessairement besoin de leur donner de l'argent.

"Un sac de nourriture ou du bénévolat peuvent déjà beaucoup nous aider", a ajouté Mme. René.