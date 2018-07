Afrique de l'Ouest: Présidentielle malienne - Kadré Desiré Ouédraogo dirigera la mission de la CEDEAO

Le parti au pouvoir organiserait-il une fraude électorale ? L'URD en est convaincu et a pris soins d'alerte, le… Plus »

Il s'agit notamment d'une mission exploratoire pré-électorale, pré-électorale sécuritaire, de solidarité, présidée par le président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou et d'une mission d'informations, dirigée par le commissaire des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité de ladite Commission, le Général Francis Awagbè Béhanzin.

Ce protocole autorise la Commission de la CEDEAO à soutenir chacun des Etats membres de l'organisation régionale qui organise des élections. Il s'agira pour l'ancien président de la Commission de la CEDEA, Désiré Kadré Ouédraogo et ses collaborateurs de ladite mission d'observation électorale ouest-africaine déployée au Mali de surveiller toutes les phases préélectorales, électorales et postélectorales du scrutin, afin de s'assurer que le processus électoral respecte les meilleures pratiques internationales.

M. Ouédraogo est arrivé le mercredi 25 juillet 2018, à Bamako, la capitale malienne. Pour ce scrutin, la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale composée de 171 observateurs, dont 150 à court terme et 21 à long terme, conformément aux dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance relative à l'observation des élections et à l'assistance de la CEDEAO.

