Afrique: Coupe de la Confédération - Place au réveil de l'ASEC ?

Le Djoliba s'est relancé avec son succès sur CARA il y a dix jours à Bamako. Il faudra faire de même à Brazzaville pour rester dans la course. En face, WAC vs Enyimba est un match à ne pas perdre pour aucune des deux formations.

Pour la Renaissance de Berkane, une victoire et les portes des quarts s'ouvriront pour le club marocain qui compte 7 points. Facile à dire surtout que l'adversaire en face sera Al Masry à domicile. Pendant ce temps, Hilal et Songo tenteront de garder des espoirs.

Leader du groupe A, le raja peut prendre encore plus d'avance sur ses adversaires en cas de victoire. Mais avec 4 points chacun, l'AS Vita Club et Aduana Stars ne sont pas loin.

Une nouvelle contre-performance à Casablanca contre le Raja et l'ASEC Mimosas peut d'ores et déjà tirer un trait sur ses rêves d'accession au second tour de la Coupe de la Confédération de la CAF saison 2017-2018. Présentation de la 4è journée de la phase de groupes.

