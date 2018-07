Afrique: CAF Ligue des Champions - Le TP Mazembe à Alger pour préserver sa place de leader

Plus que deux jours séparent le Mouloudia d'Alger du très attendu choc face au Tout-Puissant Mazembe (RD Congo), prévu ce samedi au stade Mustapha Tchaker de Blida, en match comptant pour la 4ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique.

Le TP Mazembe a fait le boulot, en dominant le MC Alger 1-0 lors de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Grâce ce troisième succès consécutif, l'équipe de Lubumbashi s'échappe en tête du groupe B et compte, désormais 5 points d'avance sur son poursuivant immédiat... le MC Alger. Malgré cette avance considérable, les Corbeaux ne débarquent pas à Alger pour faire du tourisme.

«Je pense que la rencontre sera difficile face à une bonne équipe du Mouloudia qui était bien organisée au match aller et qui nous a créé des difficultés. On s'est déplacé en Algérie pour développer un beau football et réaliser un bon résultat qui nous permettra de préserver notre place de leader du groupe. Au match aller, j'ai constaté que notre adversaire était bien organisé sur le plan tactique. Nous allons sans aucun doute assister à une autre bataille sur ce plan, et celui qui l'emportera gagnera le match», a confié Pamphile Mihayo, l'entraineur du TP Mazembe dans des propos relayés par Le Buteur.

Lors du match aller, confrontés à des Algériens sans complexe en début de match, les poulains de Pamphile Mihayo ont souffert avant d'accentuer progressivement leur domination mais sans obtenir d'occasions franches. Les meilleures opportunités ont même été en faveur des visiteurs.

«Vous avez sans aucun doute constaté que le MCA a fourni une grande partie, sur le plan tactique et individuel, car elle renferme dans sa composante de bons joueurs, que ce soit au niveau de la ligne d'attaque ou en défense. Il faut donc faire très attention à cette équipe,» a reconnu le technicien congolais qui craint que ses joueurs pourraient pécher pour cause de fatigue due aux périples du voyage vers la capitale algérienne. «On ne craint pas la fatigue qui ne risque pas de nous poser des problèmes, car en dépit du long voyage effectué, nous allons avoir le temps nécessaire pour la récupération en effectuant trois séances d'entrainement. Quant à la date de la rencontre et ce que vous me dites à ce sujet, je tiens à vous informer que je ne suis au courant de rien».

Cette rencontre marquant le début des matches retours de la phase de groupe de la Ligue des Champions est prévu au stade Mustapha Tchaker de Blida. C'est une pelouse que connait bien le TP Mazembe. «La programmation du match au stade Tchaker ne va pas nous pénaliser, car on connait ce stade puisque certains joueurs y ont déjà joué face au MOB en 2016. Ce terrain ne va donc pas nous poser problème et on essayera d'assurer la qualification à Alger», a ajouté Pamphile Mihayo.

Il faut savoir que ce sera la deuxième fois que Mazembe va jouer un match de Coupe d'Afrique face à un adversaire algérien sur la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida. La première fois, c'était le 29 octobre 2016 où il avait imposé le nul au MOB en finale aller de la Coupe de la CAF. Les Congolais vont disputer leur 18e match face à un adversaire algérien. Le bilan est positif pour les Corbeaux, qui ont remporté 8 sur les 17 matches joués contre les différentes équipes algériennes, contre deux défaites seulement et 6 matches nuls.