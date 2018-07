Afrique: CAF Ligue des Champions - Victoire impérative pour l'Entente de Sétif

L'Entente de Sétif doit confirmer sa dernière victoire contre le club marocain, Difaâ El Jadidi en jouant le match retour au stade M'hamed El Abdi d'El Jadida pour le compte de la 4eme journée du groupe B de la Ligue des Champions.

Après deux revers de suite enregistrés, respectivement, face au TP Mazembe et le MC Alger, l'Aigle Noir a fini par prendre son envol dans la plus prestigieuse des compétitions continentales. Désormais, les joueurs du coach marocain Taoussi se doivent de confirmer pour espérer jouer le dernier ticket de ce groupe puisque le TP Mazembe a fait le plein en gagnant trois matchs. Mais les gars de Sétif sont conscients de ce qui les attend ce vendredi au stade El-Abdi d'El-Jadida, dans la cadre de la 4ème journée de la Ligue des Champions.

« C'est un derby. Le hasard du calendrier a voulu qu'on s'affronte dans deux matches consécutifs. Cela va rendre la tâche difficile pour les deux équipes. Il y a aussi l'enjeu. C'est un match important pour nous et pour les Marocains sur le plan comptable. En ce qui nous concerne, je pense que notre objectif est très simple, c'est-à-dire tenter de ramener un bon résultat. C'est à mon sens impératif pour conforter nos chances à la qualification au prochain tour. Ça ne va pas être une mission facile devant un adversaire qui a montré de bonnes choses au précédent match et qui va faire le maximum pour arracher le gain du match et pourquoi ne pas se relancer dans la course », a expliqué le joueur de l'ES Sétif, Ghacha, au micro de nos confrères de competition.dz.

Pour la révélation du match de mardi dernier, « l'équipe la mieux préparée sur le plan mental aura de grandes chances de l'emporter. Et puis, dans ce type de matches, les détails feront la différence. Il faudra par conséquent rester vigilant et concentré tout au long du match. Nous de toute manière, nous comptons faire notre possible pour obtenir un probant résultat.»

Grâce au succès lors de la 3ème journée de la Ligue des Champions africaine, l'ES Sétif glane ses trois premiers points et quitte la dernière place (3e). Le Difaâ quant à lui recule de la 3e à la 4e position (1 pt).