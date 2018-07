Togo: Martin Luther King prédit une révolution sociale

Alors que le pays traverse toujours une crise politique qui ne dit pas son nom et qu'il a du mal à s'en sortir, voilà que le MMLK (Mouvement Martin Luther King) de Pasteur Edoh Komi voit venir une autre crise.

Pour ce mouvement qui se définit comme la Voix des sans Voix, l' « indécence du travail, l'exploitation humaine, la violation des lois sociales et les traitements inhumains dans les sociétés de la zone franche au Togo » risque de conduire dans un futur proche à une « révolution sociale ».

Pour ce mouvement, face aux cris de détresse, d'angoisse et de désespoir des milliers des concitoyens qui ne cessent de solliciter au secours le MMLK pour renverser les chaines d'asservissement, d'arbitraire et d'injustice dans cette jungle des sociétés de la Zone Franche, il urge ni plus ni moins d'aller à « une thérapie de choc ». et ceci dans la mesure où « la situation précaire et inhumaine des citoyens ne préoccupe guère les autorités togolaises dont l'indifférence notoire illustre à plus d'un titre ».