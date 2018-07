Ethiopie: Le directeur du barrage de la Renaissance retrouvé mort

Une victoire et l'Ouganda aurait pu mettre la main sur le trophée de l'édition 2018 du tournoi dames du… Plus »

Sur les réseaux sociaux, les réactions après la mort du directeur de projet du barrage de la Renaissance ne se sont pas fait attendre. Les internautes éthiopiens se disent « choqués ». Comme la rédactrice en chef du média en ligne Addis Standard, Tsedale Lemma qui écrit : « L'intégrité professionnelle de Simegnew Bekele est restée intacte », « Plus important encore, il était un père, un mari, un fils et un frère. Que ce géant repose en paix ».

Le barrage de la Renaissance en Ethiopie, près de la frontière soudanaise, est voué à devenir le plus grand barrage d'Afrique. Son directeur, Simegnew Bekele, était le visage de ce gigantesque chantier, mais il a été retrouvé mort, ce jeudi matin, dans le centre d'Addis-Abeba. La cause de son décès n'est pas encore connue.

