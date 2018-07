Gabon: EEG - Culte d'ouverture du synode de renouvellement de mandat

C'est ce mercredi que s'est tenu le culte d'ouverture du synode de renouvellement de mandat du Conseil national de l'Eglise évangélique du Gabon à Baraka mission. Un culte célébré par le révérend pasteur Patrice SOUAMI, un ancien vice-président de la Communauté des églises en mission (CEEVA).

C'est tiré de Jean en son chapitre 6 en son verset 51-58 que le célébrant a partagé ce passage biblique aux fidèles. « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs donc se querellent entre eux en disant : Comment peut-il, celui-là, nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit donc : Amen, amen, je vous dis : si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et ne buvez son sang vous n'avez pas de vie en vous.

Qui consomme ma chair, et boit mon sang, a vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vrai aliment, et mon sang est vraie boisson. Qui consomme ma chair, et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père, le vivant, m'a envoyé et comme moi, je vis par le Père, ainsi qui me consomme, celui-là aussi vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel : non pas comme ont mangé les pères, et ils sont morts. Qui consomme ce pain vivra pour l'éternité. »

C'est sur ce discours sur le pain de vie que le pasteur Patrice Souami a voulu édifier le peuple chrétien de l'Eglise évangélique du Gabon venus des quatre régions synodales qui constituent cette institution religieuse à l'occasion de ce culte d'ouverture des travaux du renouvellement de mandat .

Il a exhorté les délégués à croire à la puissance de Jésus-Christ et à son existence Les autres jours seront donc consacrer aux méditations aux enseignements et aux travaux en commission avant de présenter à Dieu, la journée de samedi qui donnera la possibilité a la région synodale de l'Ogooué Ivindo de venir présenter au synode, le prochain président qui succèdera au pasteur président Jean Jacques Ndong Ekoughe.