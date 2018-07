Angola: Le pays aura six laboratoires pour mesurer le temps

Cláudia Simões a dit que le processus d'accréditation des laboratoires locaux est long car il implique des organisations régionales et internationales telles que celles de la SADC, de l'Europe et l'Amérique du Sud.

Elle a expliqué que le processus d'accréditation implique une organisation des aspects techniques et administratifs, la mise en œuvre du système de gestion et de la qualité, entre autres procédures pour évaluer la qualité d'un organisme.

À son tour, la directrice générale de l'Institut angolais d'accréditation (IAAC), Cláudia Simões, a affirmé que seules deux institutions de certification de la qualité des produits et services angolais ont étét accréditées et quatre autres sont en cours d'accréditation.

Luanda — Six laboratoires d'étalonnage pour soutenir les activités météorologiques (mesure du temps) seront installés prochainement à Luanda, par l'Institut angolais de normalisation et de qualité (IANORQ), a annoncé jeudi, directeur général António Ribeiro.

