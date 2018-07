Burkina Faso: Travaux des experts du TAC - 6 projets d'accords à soumettre au conseil conjoint des ministres

Entamés le 23 juillet dernier, les travaux des experts burkinabè et ivoiriens se sont achevés le 24 juillet 2018, sur une note de satisfaction. En effet, 6 projets d'accords ont été finalisés par les experts et seront soumis à l'appréciation et à la signature des ministres compétents lors du conseil conjoint des ministres qui se tiendra le 26 juillet prochain.

Parmi les projets d'accords, il y a ceux relatifs à l'économie numérique, à la culture et à l'habitat. Après 48 heures d'intenses réflexions, les experts burkinabè et ivoiriens, réunis à l'Hôtel des parlementaires de Yamoussoukro dans le cadre du 7e Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ont livré les conclusions de leurs travaux.

Au total, 6 projets d'accords ont été examinés et finalisés. Ils seront soumis à l'appréciation des ministres lors du conseil conjoint des ministres qui a lieu ce 26 juillet 2018. La mise en œuvre de ces projets permettra d'améliorer, entre autres, la coopération culturelle bilatérale, de renforcer les échanges et bonnes pratiques en matière d'économie numérique, de poste, d'urbanisme et habitat, etc.

Des dossiers spécifiques seront également soumis au conseil conjoint des ministres. Ils portent sur la coopération dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, et la coopération en matière de migration. L'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 6e conférence au sommet du TAC sera également fait au conseil conjoint des ministres.

La facilitation du commerce

Il s'agit principalement de la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, l'approvisionnement régulier du Burkina en énergie électrique et en hydrocarbures par la Côte d'Ivoire, la facilitation du commerce, du transit et du transport sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, la matérialisation des frontières et la situation des évacués du mont Péko.

Selon Idrissa Zorom, directeur de la Coopération et des affaires juridiques au ministère de la Culture, des arts et du tourisme du Burkina, les travaux se sont déroulés dans une ambiance confraternelle, empreinte de respect mutuel. Pour lui, les 6 projets d'accords finalisés, seront soumis à la signature des ministres compétents.

Ces projets d'accords portent sur les domaines de la culture, de l'environnement, de l'économie numérique, de l'habitat. A son avis, la mise en œuvre de ces projets permettra de renforcer la structuration de la coopération bilatérale. Pour ce qui concerne son département, un projet d'accord en matière de coproduction cinématographique et audiovisuelle, a été finalisé.

A l'en croire, sa mise en œuvre facilitera les financements étatiques des œuvres en coproduction, d'une part, et, d'autre part, ouvrira un marché élargi pour la circulation et la consommation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles coproduites, en ce sens que le marché ivoirien et celui du Burkina constitueront un marché unique pour les œuvres coproduites.