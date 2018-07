Burkina Faso: Souleymane So - « Le directeur général de l'ONATEL travaille en solo, ignorant le médiateur»

Depuis quelques années, l'Office national des télécommunications (ONATEL) est plongé dans une crise et celle-ci oppose le Directeur général (DG) aux travailleurs à travers le Syndicat national des télécommunications (SYNATEL). Une crise qui semble loin d'être résolue et c'est pour en parler que les premiers responsables du SYNATEL ont animé une conférence de presse, le mercredi 25 juillet 2018, à la Bourse du travail à Ouagadougou.

Le véritable problème qui se pose aujourd'hui à l'ONATEL fait suite à la mise en œuvre du protocole d'accord suite à des négociations sur la plateforme revendicative du SYNATEL, fait savoir le Secrétaire général (SG) dudit syndicat, Souleymane So, parlant de la crise qui secoue l'office. Il l'a dit lors d'une conférence de presse tenue le 25 juillet dernier, à la Bourse du travail à Ouagadougou.

Tout en rappelant que c'est en novembre 2016 que le protocole d'accord a été paraphé entre la Direction générale de l'ONATEL et le SYNATEL suite à des négociations par rapport à la plateforme revendicative des travailleurs sous la médiation du ministère du Développement de l'économie numérique et des postes.

Et les deux parties, selon Souleymane So, ont décidé de commun accord de mettre en place des commissions bipartites dans l'objectif de faire des propositions sur les différents points de revendications. Mais, le Directeur général de l'ONATEL a rejeté les rapports produits par les commissions, relève le syndicat.

Ce qui a ravivé la crise alors que, indique le premier responsable du SYNATEL, « les conclusions et recommandations des rapports visaient à donner un souffle nouveau à l'entreprise qui connaît une certaine léthargie depuis la crise de 2016 ».

Et d'expliquer, parlant de souffle nouveau, qu'il s'agit d'investir dans le réseau, en dotant l'entreprise de moyens logistiques et matériels conséquents, en ayant une gestion commerciale et financière saine, en motivant les travailleurs.

Pour réaliser cela, les responsables du SYNATEL font savoir qu'il faut de la transparence mais aussi des investissements tout en déplorant que « le Directeur général est dans une logique d'en faire le minimum possible au Burkina Faso ». Ce qui, disent-ils, n'est à l'avantage de qui que ce soit ; ni l'Etat, ni les travailleurs ni même la population.

« Il y a un problème d'ego chez le DG»

Et concernant toujours les rapports qu'il a rejetés, le DG de l'ONATEL, selon Souleymane So, dit que l'application de tout ce qui a été proposé fait partie de ses prérogatives et n'entend pas travailler sur la base des rapports. Et de souligner que c'est un DG qui travaille en solo, à sa guise, ignorant le médiateur.

Une situation qui est le fait d'une mal gouvernance de la société et qui ne cause que du tort aux intérêts de celle-ci, de l'Etat et des travailleurs, soulignent le SG Souleymane et ses camarades travailleurs qui pointent du doigt le Directeur général. Et d'ajouter que ce dernier entretient la suspicion et la terreur envers ses collaborateurs immédiats. L'objectif est d'obtenir leur silence.

Le SYNATEL estime que malgré l'engagement et le dévouement des travailleurs, le cahier des charges n'est pas respecté par les responsables de l'entreprise.

Et d'évoquer quelques exemples au niveau des investissements. En effet, concernant la maintenance, le syndicat relève qu'il y a des clients qui ont leur ligne en panne depuis des mois, voire une année et n'ont toujours pas trouvé satisfaction.

Pour ce qui est de la production, il est ressorti que des devis d'installations payés depuis des mois, ne connaissent aucune réalisation faute de matériel d'installation. Tout comme, il n'y a pas d'investissement conséquent au niveau de la téléphonie mobile pendant que la demande est pressante dans des localités pas encore couvertes.

« Dans cette crise, nous pensons qu'il y a un problème d'ego chez le Directeur général qui fait que les choses n'avancent pas », avoue le SG du SYNATEL.

Ainsi, Souleymane So et ses camarades confient que la situation est déplorable et prennent l'opinion à témoin face à la gestion du Directeur général qui, affirment-ils, est en train de plonger l'entreprise ; et d'interpeller ceux qui peuvent prendre des décisions pour la sauver.