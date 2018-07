Angola: La formation de cadres est cruciale dans les élections municipales - Gouvernant

Luanda — La secrétaire d'Etat à l'Administration du Territoire, Laurinda Prazeres Cardoso, a considéré mercredi comme cruciale la formation de cadres pour la réalisation des élections municipales.

La responsable a fait cette déclaration quand elle présentait le thème «les hypothèses pour la mise en œuvre des élections municipales du point de vue de l'Exécutif angolais», inséré dans la conférence sur les élections locales en Angola, organisée par la Fondation Simão Gonçalves Toco.

Selon la secrétaire d'État, l'Exécutif doit former les cadres des administrations municipales dans les domaines pertinents, ainsi que les transformer en autorité locale.

Elle a souligné que la tâche de l'Exécutif est d'adapter le système de collecte des recettes fiscales aux réalités propres aux élections locales, ainsi que les mécanismes de préparation, d'approbation et d'exécution du budget général à la réalité spécifique des élections locales.

Laurinda Prazeres a affirmé que pendant le processus préparatoire, il est également nécessaire de procéder à l'enquête et l'enregistrement des terrains urbains, en donnant la priorité aux municipalités du premier groupe.

La gouvernante a expliqué que la délimitation territoriale et la toponymie sont fondamentales pour le processus de mise en œuvre des élections locales.

Selon la responsable, l'institutionnalisation des élections locales et la tenue des élections locales requièrent des capacités de gestion politique, de prévision et de planification des événements et d'exécution des tâches.

Vision de l'Église

Dans le même cadre, le dirigeant de l'Eglise Tocoïste, l'évêque Afonso Nunes, a défendu la mise en œuvre des élections municipales sur l'ensemble du territoire national afin d'éviter les asymétries.

Présentant le thème «la vision de l'Église sur la décentralisation de la gouvernance», le chef religieux a déclaré que s'il n'est pas possible de mettre en œuvre les élections municipales dans toutes les municipalités, il faudrait revoir la période de leur mise en œuvre passant de cinq ans au lieu des 15 proposés par l'Exécutif.

Selon l'évêque Afonso Nunes, un élément important de la Constitution de la République d'Angola est la consécration du principe de solidarité entre les élections locales, selon les particularités de chacune, en vue de réduire les asymétries locales et régionales et le développement territorial.

Il a dit que les élections locales réussies apportent le développement et les populations participent directement à la résolution de leurs problèmes.

Lors de la conférence qui a réuni des députés de l'Assemblée nationale, des membres de l'Exécutif, des universitaires et des fidèles de l'Eglise Tocoïste, il a été abordé les thèmes "le processus de mise en œuvre des élections locales, leur importance pour les populations et le devoir des leaders politiques, administratifs locaux dans la prestation des comptes aux aux citoyens "et" le système financier et le budget des élections locales ".