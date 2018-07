Angola: Réduire le chômage jusqu'en 2020 est l'un des objectifs de l'Exécutif

Luanda — Réduire substantiellement la proportion de jeunes sans emploi, éducation ou formation d'ici 2020 est l'un des objectifs de l'Exécutif constant dans les Objectifs de développement durable (ODS).

C'est ce qu'indique un rapport sur les indicateurs de ligne de base de l'Institut national de la statistique (INE), lancé ce mois.

Selon le document, la méthodologie de calcul entre le nombre de jeunes âgés de 15-24 ans non employés et hors du système éducatif et qui ne sont pas en formation et la population âgée de 15-24 ans est multipliée par 100.

La proportion de la population âgée de 15 à 24 ans qui ne travaille pas et qui ne fréquente pas l'école est de 36%.

L'ODS se concentre principalement sur la formation et l'emploi de la population, en particulier pour les jeunes de tous les âges et de tous les endroits, à travers les académies et les centres de formation professionnelle.

L'un des défis consiste à améliorer la base institutionnelle des politiques d'emploi et ressources humaines en promouvant une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emploi.

Promouvoir l'emploi des jeunes et leur transition de l'enseignement à la vie active, soutenir la création de micro et petites entreprises à travers la promotion du microcrédit et du crédit subventionné dans les institutions bancaires fait partie des objectifs de l'Exécutif pour la réduction du chômage des jeunes.