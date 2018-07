Angola: L'Exécutif approuve le Centre d'accueil des réfugiés

Réagissant au document, la ministre Maria Sambo Bragança a déclaré que cela résulte de la Loi fondamentale nº 17/16 du système d'éducation et enseignement, où chaque sous-système doit prendre en compte la manière dont l'évaluation et la certification se dérouleront après l'accréditation.

En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la technologie et l'innovation, le secteur a approuvé un décret présidentiel qui établit le régime juridique pour l'évaluation et le crédit des institutions sous sa tutelle.

Les centres seront représentés sur tout le territoire national, touchant Luanda et Lunda Norte, provinces où se concentrent un grand nombre de demandeurs. Enseignement supérieur, technologie et innovation.

Gil Famoso a dit que la création du centre découle des obligations internationales de l'État angolais, en l'occurrence la Convention de Genève, le Protocole de New York, le Statut des réfugiés et la Convention de la dissoute OUA de 1969 sur le statut des réfugiés en Afrique.

Luanda — Le Gouvernement angolais se prépare à créer, à court terme, un centre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile, dans le but d'offrir un traitement plus humain à ces immigrants et de remplir les responsabilités assumées par l'État angolais.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.