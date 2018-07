Angola: Le Ministère de la Communication sociale interdit la double effectivité

"Concernant l'incompatibilité alléguée entre le statut des membres des conseils d'administration des sociétés de médias et l'exercice des activités journalistiques, le ministère de la Communication sociale précise que rien dans la législation angolaise ne permet de déterminer quoi que ce soit", lit-on dans la déclaration. L'exception par rapport à la dernière question concerne le cas des gestionnaires qui exercent «la gestion, l'orientation et l'exécution de stratégies commerciales», note également la clarification du ministère de la Communication sociale. Enfin, le ministère de la Communication sociale rappelle aux entreprises qu'à la lumière des principes, de la pratique et de la tradition juridique universels, les pratiques interdites doivent être expressément définies, caractérisées et typifiées.

Ces incompatibilités concernent l'exercice du journalisme et l'exercice des fonctions dans les bureaux de la communication institutionnelle et de consultant de presse en général, ainsi que l'activité publicitaire.

