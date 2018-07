Angola: La ministre veut des stratégies pour assurer les droits d'apprentissage

La ministre espère également que les conclusions et recommandations de la rencontre les aideront efficacement à maîtriser les différents instruments juridiques qui garantissent le droit d'accès, de participation, de permanence et de réussite scolaire du public ciblé de l'éducation spéciale.

Pour elle, le défi de créer une école pour tous, garantissant une éducation de qualité sans exception, est une tâche nationale qui doit être assumée par tous les acteurs de la société. Elle a dit que les réflexions produites lors de la rencontre autour des dispositions légales sont importantes, puisque la gestion de la modalité de l'éducation spéciale, basée sur la qualité, sera standardisée, car sa mise en œuvre organise et assure que les processus et l'activité dans l'assistance éducative des enfants handicapés et des compétences élevées et surdoués soit exécutée selon les règles et procédures définies.

Pour la gouvernante, la mise en œuvre de cette tâche ardue destinée à offrir des alternatives qui contemplent la diversité dépend de l'expérience, la créativité et l'observation des intervenants, avec la sensibilité due, en plus de la formation initiale ou continue.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.