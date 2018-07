Algérie: Distribution de logements et de lots de terrain à Bechar - Le wali rassure sur l'impartialité des comites de recours

Bechar — Les listes des 1.178 bénéficiaires de logements (tous programmes confondus) et ceux des 11.000 lots de terrains à bâtir dans le cadre de l'auto-construction, affichées mercredi à Bechar, ont fait l'objet de 2.200 recours en ce qui concerne les lots de terrain et 750 autres pour les logements sociaux, a indiqué jeudi le wali de Bechar, Tewfik Dziri.

Dans un déclaration à l'APS, M. Dziri a tenu à rassurer les citoyens de Bechar quant à "l'impartialité des comités de recours mis en place sitôt l'annonce des listes des bénéficiaires de logements, tous programmes confondus, et ceux des lots de terrains à bâtir dans le cadre de l'auto-construction".

« À ce jour, nous avons reçu 2.200 recours de la part de citoyens n'ayant pas bénéficié de lots de terrains et 750 autres recours de demandeurs de logements-sociaux, que nous allons traiter sous huitaine et ce, en toute neutralité, objectivité et équité, dans le but de satisfaire les citoyens non bénéficiaires de cette opération. »

« L'État sera toujours auprès des citoyens et on fera tout ce qui en notre pouvoir pour permettre aux familles ayant exprimé le besoin d'un habitat ou d'un lot de terrain à bâtir d'être satisfaites. »

Un total de 26.000 lots de terrains seront attribués au cours de cette année, en plus d'un programme de 4.000 logements en cours de réalisation a travers la même collectivité, a fait savoir le wali de Bechar, qui a fait état de la mobilisation par l'état d'un financement "important" pour la réalisation des travaux de viabilisation des trois (3) sites choisis pour l'implantation de ces lots de terrains à bâtir.

D'ores et déjà et à la suite de la récente visite d'une commission ministérielle conduite par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya, un programme d'urgence de 6.000 nouvelles aides à l'habitat rural a été notifié à celle-ci, tout comme il est prévu l'inscription, avant la fin de 2018, d'un programme "très important" de logements relevant de différents programmes d'habitat, a signalé M. Dziri.

La ville de Bechar avait connu, le 5 juillet passé, un mouvement de protestation de citoyens pour revendiquer une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en matière d'alimentation en eau potable et en logements.