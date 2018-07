Algérie: Baccalauréat 2018 - Gaïd Salah honore les meilleurs lauréats des Cadets de la Nation

ALGER- Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a présidé jeudi à Alger une cérémonie en l'honneur des meilleurs lauréats des Cadets de la Nation au baccalauréat 2018, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

La cérémonie s'est tenue au siège du ministère de la Défense nationale en présence "des commandants des Forces, de la Garde républicaine et de la Gendarmerie nationale, des chefs des départements de l'Etat-major de l'ANP, des directeurs et chefs des services centraux du ministère de la Défense nationale ainsi que du Directeur général de la Sûreté nationale", note la même source.

Ont été honorés, à cette occasion, les meilleurs lauréats des écoles des Cadets de la Nation d'Oran, Blida et Sétif, et dont le taux de réussite a dépassé 99%.

A ce titre, le Général de Corps d'Armée a tenu à présenter "ses sincères félicitations" à tous les Cadets de la Nation lauréats qui "n'ont cessé d'enregistrer des exploits tout au long de leur parcours scolaire aux épreuves du Baccalauréat ou au Brevet d'enseignement moyen".

Pour lui, c'est "une réussite qui démontre à chaque fois l'efficience de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, en termes de formation de qualité, dispensée par ces écoles aux Cadets".

"Ces résultats retentissants que vous venez d'obtenir aux examens du baccalauréat lors de la session de juin 2018, sont des résultats hautement distincts pour lesquels vous méritez aujourd'hui l'expression de mes vives félicitations, à vous et à tous vos camarades qui ont pu décrocher ce prestigieux diplôme, et ce, en guise de gratitude à vos exploits qui viennent s'ajouter à la série des succès que vous ne cessez de réaliser sur tous les plans et dans tous les domaines, grâce à vos efforts et à votre assiduité à l'acquisition scientifique de haut niveau et grâce aussi à votre comportement exemplaire tout au long de votre parcours scolaire", a-t-il dit.

"Lorsque vous fournissez d'intenses efforts et réalisez ces remarquables résultats, vous vous hissez à la hauteur de la démarche effective fructueuse adoptée par votre Armée conformément aux orientations de Son Excellence le moudjahid Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui découlent de sa stratégie clairvoyante relative à l'intérêt accordé à cette jeunesse attachée aux préoccupations de sa patrie, consciente de l'importance de ne pas se détacher de ses origines nationales et historiques et de veiller à l'impératif de relever et de remporter tous les défis quelles que soient leur nature ou leur complexité", a-t-il ajouté.

"Le Cadet d'aujourd'hui qui puise de ses glorieuses valeurs historiques est l'homme de demain auquel sera transmis, certainement, le devoir de poursuivre le parcours au service de son armée et de son peuple", a-t-il poursuivi.

Il a souligné que "1623 Cadets ont obtenu le diplôme du baccalauréat depuis l'année scolaire 2012/2013 jusqu'à cette année 2017/2018".

"C'est un nombre important, notamment si nous prenons en compte que 218 cadets sont devenus des cadres dans différentes spécialités après avoir été diplômés des différentes Ecoles supérieures de l'Armée nationale populaire.

Le reste parmi eux poursuit toujours sa formation dans les prestigieuses structures, sachant que le nombre total des Cadets et des Cadettes atteindra, à l'entame de l'année scolaire 2018/2019, 6156 dont 4107 au cycle moyen et 2049 au cycle secondaire avec 565 cadettes", a-t-il relevé.

A l'issue de la cérémonie, l'un des Cadets des meilleurs lauréats au Baccalauréat a prononcé une brève allocution, au nom de ses camarades Cadets, à travers laquelle il a salué "la décision clairvoyante d'instituer des Ecoles des Cadets de la Nation, prise par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, et dont le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a veillé à la concrétisation sur le terrain en un temps record".

Le Général de Corps d'Armée a également écouté les interventions des éléments de l'Armée nationale populaire avant de prendre une photo-souvenir avec les Cadets lauréats honorés.

La rencontre a été clôturée par un déjeuner organisé en l'honneur des Cadets lauréats en présence du Général de Corps d'Armée.