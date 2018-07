Afrique: CAF Ligue des Champions - Kampala City attend de pied ferme l' l'Espérance de Tunis

Une victoire et l'Ouganda aurait pu mettre la main sur le trophée de l'édition 2018 du tournoi dames du… Plus »

« Nous devons être plus concentrés, plus agressifs. Nous affrontons un adversaire de grande qualité et nous devons être au top. Nous invitons nos supporters à venir très nombreux. Ce serait un avantage considérable ».

Passée par tous les états, l'Espérance de Tunis a réalisé une bonne opération en renversant Kampala City (3-2) à Radès lors de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Mais ce samedi, les Ougandais attendent de pied ferme les Sang et Or de Tunis pour le compte de la manche retour.

