Maroc: SM Caen - Yacine Bammou « Je vais pouvoir me relancer »

Arrivé au Stade Malherbe de Caen depuis quelques jours, Yacine Bammou a disputé son premier match avec son nouveau club mercredi avec à la clé, une victoire contre Angers. Interrogé après la rencontre, l'attaquant marocain a donné ses impressions sur sa grande première avec le SMC.

« Déjà, je veux féliciter tout le groupe. C'est une victoire, il faut la retenir », a-t-il lâché avant de revenir sur sa forme personnelle. « Maintenant, d'un point de vue personnel, j'ai encore besoin de reprendre du rythme. J'ai bien travaillé défensivement. J'espère que d'ici quelques jours, voire au début du championnat, je serai à 100 % pour apporter mes qualités au collectif », a souhaité Bammou.

Pour le Lion de l'Atlas, qui n'a connu que le FC Nantes comme unique club professionnel, retrouver un nouveau challenge était une nécessité pour sa carrière.

« J'ai joué plusieurs saisons à Nantes, j'ai côtoyé de nombreux joueurs. Un certain nombre est parti, je devenais alors l'un des plus anciens dans le vestiaire. Signer à Caen, c'est ce qu'il me fallait. Ça va me faire du bien. À la Beaujoire, j'étais au point mort. Là, je vais pouvoir me relancer et passer la deuxième vitesse ».