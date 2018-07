Algérie: Préinscriptions universitaires - Plus de 3.500 inscrits depuis l'ouverture de la plateforme

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a fait savoir, mercredi à Alger, que plus de 3.500 bacheliers se sont inscrits dès les premières heures du lancement de la plateforme consacrée aux préinscriptions.

Dans une déclaration à la presse en marge du coup d'envoi des préinscriptions universitaires pour les nouveaux lauréats du Bac, lancé depuis l'Université d'Alger 2 de Bouzareah, le ministre a indiqué que les universités algériennes ont mobilisé l'ensemble de leurs responsables et agents spécialisés, en vue de prêter main forte aux nouveaux étudiants dans leurs préinscriptions et leur prodiguer les conseils indispensables à leur choix. À ce titre, le ministre a fait savoir que 65.000 étudiants ont accédé la plateforme consacrée à cette opération, et ce, depuis son ouverture dans la matinée jusqu'à 11h, à travers tout le pays, tandis que plus de 3.500 étudiants s'y étaient inscrits.

M. Hadjar a indiqué que le ministère avait retenu les quatre premiers vœux décidés l'année dernière pour les préinscriptions et avait orienté les nouveaux étudiants, à condition qu'un vœu porte sur une branche de la formation du système LMD. Il a, en outre, affirmé qu'en cas de rejet de ses choix, l'étudiant a le droit de s'inscrire de nouveau tout en disposant de quatre autres choix, car, a-t-il expliqué, la phase des recours qui stressait l'étudiant "a été annulée".

Dans le même contexte, le ministre a précisé que les nouveaux étudiants ne sont pas obligés de se déplacer vers les universités pour s'y inscrire, mais peuvent seulement télécharger l'application. M. Hadjar avait annoncé, mercredi à Alger, la signature de la circulaire complémentaire n°06 relative aux moyennes minimales pour les préinscriptions et l'orientation des nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2018-2019. À ce propos, il avait précisé lors de la Conférence nationale des universités que cette circulaire complémentaire s'inscrivait dans le cadre de la simplification des procédures et la mise en œuvre des orientations du président de la République au sujet de la décentralisation de certaines œuvres administratives et le rapprochement de l'administration du citoyen.

Les moyennes minimales pour les préinscriptions et l'orientation des bacheliers pour l'année universitaire 2018-2019, "n'ont pas été revues à la hausse pour la plupart par rapport à l'année dernière, d'autant qu'elles ont été définies sur la base d'une étude quantitative et méthodique de ces résultats en termes de moyennes, d'appréciations et de filières et à la lumière des places disponibles", a fait savoir M. Hadjar.

Pour rappel, les nouveaux bacheliers sont appelés à être au rendez-vous pour le lancement de la période des préinscriptions qui s'étalera du 26 au 28 juillet courant et des inscriptions définitives, dont le dernier délai a été fixé au 16 septembre 2018. Les préinscriptions seront validées entre le 29 et 30 juillet, permettant également aux nouveaux bacheliers de modifier leur précédente fiche de vœux pour être réorientés conformément à la seconde fiche de vœux. Les résultats des affectations seront annoncés en ligne le 7 août au soir après le traitement des choix dans la période du 31 juillet au 07 aout. La deuxième étape des préinscriptions, de réorientations, de concours et d'entretiens pour les domaines concernés aura lieu entre le 08 et 12 août.

À ce propos, les étudiants ayant été orientés vers le domaine science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l'établissement d'accueil et passer un entretien. Il s'agit des écoles supérieures d'enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication). Les cas d'échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. Les résultats de l'orientation seront connus le 16 août.

La plateforme consacrée à l'hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre. La phase de réouverture des plateformes consacrées à l'hébergement, la bourse et le transport est programmée entre le 02 et le 16 septembre, dernier délai des inscriptions définitives au titre de l'année universitaire 2018-2019.