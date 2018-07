Afrique: JAJ-2018/Athlétisme (2e j) - 4 médailles pour l'Algérie, une qualification aux JOJ-2018

Alger — Les athlètes algériens engagés dans les épreuves de la deuxième journée d'athlétisme des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) d'Alger, ont réussi à décrocher quatre médailles (2 argent, 2 bronze), lors des finales disputées mercredi au stade Bateau-cassé de Bordj El-Kifan.

Les médailles d'argent ont été remportées par la hurdleuse Rahil Hamel au 100m haies avec un chrono de (14.20) et le perchiste Fawzi Messaoudi avec un saut à 3.40 m, alors que les médailles de bronze ont été obtenues par Melissa Touloum au 5 km marche (26:35.29) et Salas Sebkhi au concours de lancer du poids avec un lancer à 10.05m.

Cette deuxième journée des épreuves d'athlétisme a également été marquée par la qualification du demi-fondiste, Hamdani Benahmed, aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018) de Buenos Aires en Argentine (6-18 octobre), grâce à la septième place décrochée dans la finale du 1500 m.

Le spécialiste du lancer du poids, Salas Sebkhi, qui a créé la surprise de la journée en s'adjugeant la médaille de bronze du concours des JAJ-2018, s'est réjoui de cette consécration inattendue.

"C'était un concours difficile face aux meilleurs lanceurs africains de la catégorie. Je me sentais bien dès le début du concours et j'ai réussi à améliorer mon record personnel pour décrocher cette médaille", a déclaré Sebkhi à l'APS.

Le directeur des jeunes talents de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Tarek Kessai, s'est dit "satisfait" des résultats obtenus par ses athlètes, relevant tout en revanche que d'autres athlètes ont déçu lors de cette 2e journée de compétition.

"Les médailles remportées aujourd'hui étaient attendues, sauf le bronze de Sebkhi au lancer du poids qui constitue une surprise. Nous avons également eu des déceptions, notamment, au 2000 m steeples ou nous attendions une qualification aux JOJ-2018 de notre athlète qui a terminé à la 9e place", a indiqué Kessai.

Et d'enchaîner : "Pour la journée la 3e journée de compétition (jeudi), nous avons des athlètes engagés dans les six finales au programme. Nous avons des chances de médailles aux concours de la hauteur (garçons), du javelot (filles) et du 800 m féminin ou nous tablons sur une qualification aux JOJ", a-t-il estimé.

Après deux journée de compétition au stade Bateau-cassé de Bordj El-Kiffan, les athlètes sud-africains dominent le tableau des médailles avec 15 médailles (8 or, 5 argent, 2 bronze), devant leurs homologues du Nigeria avec 6 médailles (3 or, 3 argent) et l'Ethiopie 5 médailles (3 or, 1 argent, 1 bronze).

Les épreuves d'athlétisme des JAJ-2018, qui se poursuivent jeudi avec 6 finales au programme, enregistrent la participation de 353 athlètes représentant 52 pays, dont 36 Algériens.