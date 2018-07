Afrique: JAJ-2018 (7e j) - Une nouvelle moisson de 26 médailles dont 8 en or pour l'Algérie

Alger — La 7e journée des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d'Alger (18-28 juillet) disputée mercredi, a été prolifique pour l'Algérie avec une nouvelle moisson de 26 médailles dont 8 en or.

La première médaille en vermeil de cette journée a été remportée grâce au badminton et les deux athlétes Halla Boukesani et Linda Mazri, qui ont survolé les finales du simple et du double filles, disputées à Dar El-Beïda.

Dans le simple filles, l'or et l'argent étaient déjà assurés du fait que cette finale a été 100% algérienne. Il ne restait qu'à savoir qui allait prendre quoi, et c'est finalement Halla Boukesani qui s'est imposée devant Linda Mazri en deux sets : 21-15 et 21-12.

Dans le double filles, Boukesani et Mazri ont fait équipe contre un tandem mauricien, composé de Jemmimah Leug For Sang et Ganesha Mungrah, qu'elles ont assez facilement dominé en deux sets : 21-17 et 21-17, offrant ainsi à l'Algérie une deuxième médaille d'or.

En cyclisme, l'Algérie a remporté trois médailles (une en argent et 2 en bronze) en VTT Cross country olympique (garçons et filles), sur un circuit aménagé à Dounia Parc. La médaille d'argent a été remportée par Wissam Bouzegzi qui a bouclé les 23 km de la course en 1h18:17, devant sa compatriote Nour Yasmine Bouzenzen (1h18:42.) et derrière la championne d'Afrique marocaine Nousk Bouchama, première en 1h13:17.

Chez les garçons (32,2), l'Algérien Seddik Benganif a obtenu la médaille de bronze, après avoir franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 1h 21:07.

Au centre sportif féminin de Ben-Aknoun, l'Algérie a décroché trois nouvelles médailles dont une en or dans les épreuves de l'escrime (par équipes).

La médaille d'or a été remportée par l'équipe féminine (sabre), après sa victoire en finale face à la Tunisie (45-35). La médaille d'argent a été l'œuvre de l'équipe masculine (fleuret), conséquence de sa défaite en finale face à l'Egypte (45-25) dans un match à sens unique, alors que le bronze a été remporté l'équipe masculine (épée) suite à sa défaite en demi-finale face à la Libye (45-37).

Au niveau du club équestre de Caroubier, l'équipe nationale d'équitation s'est contentée de la médaille d'argent du saut d'obstacles lors de la 1ère journée des épreuves par équipes après sa défaite en finale face à Maurice, alors que la natation algérienne s'est contentée de deux médailles de bronze, lors de la 4e et dernière journée des épreuves disputées à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

En 200 m papillon, Moncef Balamane a terminé à la 3e place (2:05.77), alors que l'autre breloque en bronze a été œuvre de l'équipe 4x 100 m 4 nages mixte avec un chrono de 4:13.91.

Dans l'épreuve de lutte, la récolte a été considérable avec pas moins de 10 médailles (5 or, 3 argent et 2 bronze), lors de la première journée consacrée à la lutte gréco-romaine disputée au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf.

En athlétisme, les athlètes algériens ont réussi à décrocher quatre médailles (2 argent, 2 bronze). Les médailles d'argent ont été remportées par la hurdleuse Rahil Hamel au 100 m haies (14.20) et le perchiste Fawzi Messaoudi avec un saut à 3.40 m, alors que les médailles de bronze ont été obtenues par Melissa Touloum au 5 km marche (26:35.29) et Salas Sebkhi au concours de lancer du poids avec un lancer à 10.05m.

Enfin en sports collectifs, les footballeurs algériens des moins de 15 ans (U-15) se sont fait éliminer en demi-finale du tournoi face au Nigeria (2-0) en match disputé au stade du 20-août 1955. L'Algérie va disputer vendredi la médaille de bronze en affrontant le Cameroun, battu dans l'autre dernier carré face au Maroc (2-1).

En handball, les Algériennes se sont contentées de la 5e place au classement, en écrasant leurs homologues de la RD Congo (43-8) à la salle Harcha-Hacène.