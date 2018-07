Mali: Présidentielle - Quand la météo politique annonce un mauvais temps

Le parti au pouvoir organiserait-il une fraude électorale ? L'URD en est convaincu et a pris soins d'alerte, le… Plus »

C'est pourquoi il est impératif que les principaux acteurs de cette présidentielle malienne sachent raison garder, et que des solutions concertées soient trouvées, à l'effet de sauver non seulement le scrutin de dimanche, mais aussi la paix sociale ou ce qu'il en reste, au Mali.

Car, dans ces sables mouvants du désert malien, la menace terroriste n'est jamais vraiment loin. Et l'on peut même nourrir de réelles craintes, que les fondamentalistes ne s'invitent de la plus mauvaise des manières à ce rendez-vous électoral, en endeuillant le scrutin.

Toutefois, les préoccupations demeurent. D'autant plus qu'à côté des difficultés de distribution des cartes électorales et de couverture de l'ensemble du territoire pour les raisons que l'on sait, l'opposition semble faire de la résolution de la question du fichier électoral, la condition sine qua non de sa participation voire de la tenue du scrutin.

Selon eux, ce fichier ne serait « ni plus ni moins qu'un fichier parallèle qui est distinct de celui audité le 27 avril ». De là à y voir « des fraudes en préparation », il y a un pas que le candidat malheureux de la présidentielle de 2013 et les siens ont vite fait de franchir, menaçant de se retirer de la compétition électorale si les correctifs nécessaires n'y étaient pas apportés.

Le lièvre, on se rappelle, a été levé à mi-parcours de la campagne par le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, et ses partisans, qui dénonçaient le fichier électoral officiellement mis en ligne par la Délégation générale aux élections (DGE).

