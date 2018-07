Togo: Djene Dakonam, l'attraction des dernières semaines de mercato

Ce n'est pas, en tout cas pour rien que nos confrères de Footmercato, indiquent en titre que Djene Dakonam affole le mercato.

Il affolera encore plus le mercato d'Eté de cette année quand on sait que aujourd'hui derrière lui, il y a pas moins de quatre concurrents anglais et deux espagnols qui entendent voir Getafe leur céder leur révélation de la saison dernière, le Togolais Djene Dakonam.

Au rang des clubs anglais qui souhaitent voir l'ancien défenseur du Coton Sport de Garoua arriver dans leur effectif, il y a les grand Arsenal et Tottenham, Leicester et West Ham. Alors que du côté espagnol c'est finalement l'Atletico Madrid et Séville qui sont à l'affût.

En tout cas, tous six, ils connaissent le prix fixé, 35 millions d'euros au moins. Et cet n'est pas cette source proche du club de Madrid qui se confiait à nos confrères de Footmercato qui réduirait le prix.

« On sait que Djené veut quitter le club, mais pour nous, il ne partira qu'au juste prix, c'est à dire au moins 35 M€. Après sa saison, il y a beaucoup de clubs européens qui le veulent mais on ne fera pas n'importe quoi », déclarait-elle.

Voilà bien un dossier qui promet une fin de mercato chaude du côté de Getafe.