Burkina Faso: Les loteries nationales du Conseil de l'Entente offrent un Collège au village de Tamdogo

Et le maire de Pissila, Wendiatta Sawadogo, de souligner que «le savoir contribue à l'électrification de l'obstruantisme et de ses corollaires qui impactent négativement la vie de nos concitoyens».

C'est un sentiment de satisfaction qui a animé le gouverneur de la région, Nandy Somé/Diallo. «Nous sommes satisfaits car, ce joyau permettra à plusieurs centaines d'élèves dépourvus jusque-là d'infrastructure secondaire, de ne plus traverser la mare à travers les courants froids et l'harmattan pour se rendre dans les collèges situés à l'autre bout» s'est-elle exprimée.

D'un coût global de 61 145 226 francs Cfa, ce don communautaire se compose de deux bâtiments de deux salles chacun, d'une bibliothèque, des latrines et d'un bloc administratif et ses latrines.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.