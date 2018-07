À la Conférence internationale sur le sida, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le… Plus »

Mais l'inquiétude est d'autant plus grande que la question du financement, c'est-à-dire le problème de la mobilisation des ressources financières, se pose davantage aujourd'hui avec acuité, avec le désengagement de plus en plus croissant des traditionnels bailleurs de fonds des projets et programmes de lutte contre le Sida en Afrique.

Et dans la foulée, l'on peut se poser la question de savoir si l'objectif 90-90-90, c'est-à-dire 90% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, 90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées recevant un traitement antirétroviral durable et 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ayant une charge virale durablement supprimée à l'horizon 2020, sera atteint à l'allure où vont les choses.

De quoi les amener à tirer la sonnette d'alarme sur les risques d'un rebond de ce qu'il convient d'appeler toujours « la maladie du siècle » qui aura déjà fait 35 millions de morts dans le monde. Il faut donc craindre que la problématique du nerf de la guerre ne remette en cause tous les efforts et les progrès enregistrés jusque-là.

Ce 27 juillet 2018, prend fin à Amsterdam, aux Pays-Bas, la 22e conférence internationale sur le Sida, qui réunit depuis le lundi 23 juillet dernier, des experts, des politiques et des activistes de la société civile. Durant donc la semaine, les 15 000 personnes réunies dans la capitale néerlandaise, tout en faisant le point sur la lutte contre la pandémie du Sida, se sont beaucoup inquiétées du relâchement dans la prévention et, en sus, de la baisse des financements internationaux.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.