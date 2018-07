Angola: BAD finance des projets agricoles dans les municipalités de Cuemba et Cunhinga

Cunhinga — La Banque africaine de développement (BAD) financera l'année prochaine des projets agricoles intégrés pour les paysans des municipalités de Cunhinga et de Cuemba, dans la province de Bié, à l'initiative du gouvernement angolais.

C'est ce qu'a annoncé jeudi le chef de la délégation de la Banque africaine de développement (BAD), Jean Marie Meng, qui effectue une visite de travail à Bié.

Lors d'une consultation des agriculteurs et des agents économiques tenue dans la municipalité de Cunhinga, Jean Marie Meng a informé que son institution soutiendrait les programmes agricoles pour aider la région à grandir.

Sans avoir révélé le montant qui sera financé, il a expliqué que l'idée était de soutenir les paysans dans les municipalités de Cunhinga et Cuemba, par le biais d'associations et de coopératives, et d'intégrer les jeunes dans la culture, à savoir du maïs, des haricots, du soja, des patates douces et pommes de terre, de manioc, sésame et des arachides.

La mise en œuvre des projets comptera sur le partenariat des Ministères de la Jeunesse et des Sports, de l'Action Sociale, de l'Environnement, de l'Agriculture, des Transports et autres.

À son tour, le représentant du ministère angolais de l'Agriculture et des Forêts, Felizmino da Costa, a reconnu l'engagement de la BAD à financer des projets dans le domaine de l'agriculture en Angola.

Selon Felizmino da Costa, le projet, connu sous le nom de «chaîne de valeurs de l'agriculture», augmentera la production agricole par l'acquisition d'équipements, la commercialisation/distribution d'engrais et, surtout, l'intégration des familles paysannes dans les activités rurales plus organisées.

A son tour, le vice-gouverneur de Bié, pour le secteur politique, social et économique, Carlos Ulombe da Silva a encouragé la mise en œuvre du projet, afin de stimuler l'agriculture familiale et lutte contre la faim et la pauvreté, exécutant ainsi le Plan national de développement 2018/2022.