Angola: Investissement en laboratoires rendra crédible la production nationale

Luanda — La création des infrastructures, tels que les laboratoires de certification et d'accréditation de produits et de services, donnera lieu à la compétitivité et permettra au marché régional de la SADC et au public international d'accepter des produits fabriqués en Angola.

Ces propos ont été tenus jeudi à Luanda par le ministre d'Etat et chef de la Maison Civile du président de la République, Frederico Cardoso, ajoutant que la matérialisation de la politique nationale sur la qualité, dont la proposition était en discussion, visait à développer un commerce international de plus en plus globalisé et compétitif.

La politique nationale en ce qui concerne la qualité de produits vise également à assurer le développement durable et la rentabilité de l'Etat et celle de l'investissement privé, a-t-il précisé à l'ouverture d'un atelier sur la "Présentation de la Proposition de la Politique Nationale sur la Qualité".

D'après le ministre d'Etat, le système national sur la qualité comprend le sous-système de normalisation, de météorologie et d'accréditation des consommateurs de produits, les processus et les services.

"Le système angolais sur la qualité, mis en place depuis 16 ans, ne correspond pas parfaitement au développement économique et social du pays. Son fonctionnement se heurte encore à des problèmes qui persistent, telle que la bureaucratie, peu d'engrenage entre les divers intervenants et le manque d'une politique nationale sur la qualité", a-t-il ajouté.

Pour sa part, la ministre de l'Industrie, Bernarda Martins, a dit que l'atelier visait à lancer une consultation publique sur la Politique Nationale de Normalisation et de la qualité, qui oriente l'activité des services effectués dans le pays.

C'est une activité qui concerne tous les secteurs de production et de services, a-t-elle indiqué, ajoutant que l'intention de la diversification de l'économie devait tenir compte de la qualité de produits, en vue de promouvoir la compétitivité.

En ce moment que nous parlons de la qualité des produits fabriqués au pays, à peine deux organismes de certification ont été accrédités par l'Institut Angolais d'Accréditation (IAC), a-t-elle souligné.