Congo-Kinshasa: Débat sur la nationalité congolaise - La DGM ne reconnaît pas la liste en circulation sur les binationaux

La question de la double nationalité refait surface, à moins de six mois de la tenue des scrutins attendus en décembre. Les réseaux sociaux, comme à l'accoutumée, sont entrés dans la danse en s'invitant dans cette problématique via une liste des acteurs politiques congolais binationaux postée récemment sur le net. Cette liste attribuée à la Direction générale de migration (DGM) a fait le buzz, il y a quelques jours, partagée à satiété, au point d'exhumer un dossier qu'on croyait avoir été enterré. La liste reprend plusieurs noms des personnalités congolaises œuvrant actuellement dans les institutions à qui elle attribue certaines nationalités autres que congolaise. Ainsi, l'on retrouve des Belges, des Français, des Allemands, des Suédois, des Américains et autres qui siègent dans les institutions publiques congolaises en violation de la Constitution. La nationalité congolaise étant une et indivisible, c'est-à-dire ne pouvant coexister concurremment avec une autre, ces « étrangers » gestionnaires de l'État devraient en principe démissionner, entend-on dire.

