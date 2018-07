Tunisie: Le titre et la manière

La rencontre a été disputée de bout en bout, avec des rebondissements de situation qui ont tenu en haleine le public présent, mercredi dernier, au stade «Essaâda», situé au complexe sportif et thermal de la ville omanaise.

C'est d'ailleurs l'équipe adverse qui est parvenue la première à scorer, dès la 16e minute de jeu, à la suite d'un coup franc des 18 mètres que le gardien sfaxien Gaâloul ne put que repousser... devant l'avant qatari de nationalité portugaise Diego Amadou, lequel ne rata pas l'aubaine pour donner l'avantage aux siens. Le coup a été dur pour les «Noir et Blanc», d'autant qu'ils ont dû se passer quelques minutes après des services de leur avant Houssem Ben Ali suite à une élongation musculaire (32e minute).

Le tournant

Cela ne les a pas empêchés de reprendre du souffle et de croire beaucoup plus en leurs chances de briguer le titre au cours de la deuxième mi-temps, surtout avec les rentrées du trio Jassem Hamdouni, Alaâ Marzoughui et Firas Chaouat. Ceux-ci ont conféré, par leur bonne vision de jeu et leur fraîcheur physique, une autre dimension aux manœuvres offensives de l'équipe.

La rencontre a pris dès lors une autre proportion avec des mouvements offensifs successifs bien guidés par Serge Aka, qui a été d'ailleurs plébiscité par la commission technique de cette joute comme le meilleur joueur du tournoi.

Le but de l'égalisation du CSS n'a pas tardé à donner une autre tournure au match. C'est l'autre demi sfaxien, Walid Karoui, qui est parvenu à tromper le gardien qatari d'Al Gharrafa, Kacem Borken, d'un tir de près suite à une percée de Firas Chaouat (53e).

Dix minutes après, c'est ce dernier qui lui emboîta le pas en donnant l'avantage aux siens.

L'égalisation survenue trois minutes après, suite à un penalty sifflé par l'arbitre contre le défenseur sfaxien Nour Ezzamen Zamouri et que l'avant de nationalité allemande, Wisly Schneider, botta avec perfection, n'a pas semé le doute.

Et c'est à la 72e minute de jeu que le but réussi par Firas Chaouat (le 2e à son actif au cours de cette seconde mi-temps) a fait définitivement la différence en dépit des assauts rageurs de l'opposant au cours des dernières minutes de jeu.

Classement final

Le CSS avec un ensemble new-look, composé en majorité de jeunes, a réussi à remporter le titre d'un tournoi auquel ont participé aussi Al Ismaïly d'Egypte et Ennasr d'Oman, tous deux battus lors du premier tour, respectivement par le CSS et Al Gharrafa et qui ont disputé au cours de la journée de clôture du tournoi le match de classement pour la troisième place.

La victoire d'Al Ismaïly, sur le score sans appel de 3 buts à 0, lui a permis de se retaper le moral après son échec cuisant en demi-finale face au CSS et de terminer à la 3e place.

Joueurs plébiscités

- Mohamed Hédi Gaâloul (CSS), meilleur gardien du tournoi

- Wisly Schneider (Al Gharrafa), meilleur buteur

- Serge Aka (CSS), meilleur joueur du tournoi.

Tous trois ont reçu des trophées commémorant leurs bonnes prestations au cours de cette joute.

Formation sfaxienne lauréate

Gaâloul, Methlouthi, Zouaghi (c), Hnid, Zamouri, Serge Aka, Sokary, Karoui (Trabelsi), Ben Ali (Hamdouni), Eduwo (Chaouat), Rossi (Marzoughui).

Une prime de l'ordre de 90 mille dinars a été allouée au CSS pour avoir remporté le titre.

«Cette consécration, en dépit de son aspect amical en premier lieu, constitue un excellent motif pour redoubler d'efforts et poursuivre le travail entrepris pour former un ensemble plus homogène et mieux entreprenant.

Le tournoi a été bien disputé, ce qui a permis à l'ensemble de faire valoir ses potentialités intrinsèques. Un bon test en sorte avant les prochaines échéances qui nous attendent, à commencer par celle du championnat arabe des clubs auquel le CSS est engagé», a déclaré Ruud Krol.