Tunisie: Un instrument sans frontières

Côté public pas grand monde au rendez-vous malheureusement... Ceux qui y étaient ont pu rencontrer cette passionnée du «oud» et de la culture arabe, découvrir son univers musical à la confluence du jazz, du soul et de la tradition orientale dans sa pureté instrumentale. L'artiste s'intéresse dans son travail à la fusion des sonorités et des traditions musicales. Un métissage enrichi par un groupe de musiciens de diverses origines (le groupe Aliya Cycon Project) qui comprend des instrumentistes aussi bien iraniens ou palestiniens que, par exemple, dominicains.

Aliya Cycon chante, compose et écrit ses propres textes et passe d'un univers musical à l'autre avec beaucoup d'aisance. Accompagnée par cette formation de sept talentueux musiciens, elle n'a pas manqué, lors de cette soirée, de s'adresser au public en arabe (proche du libanais) pour présenter ses compositions et de faire un clin d'œil à de grands artistes arabes, mais également à notre grand Hédi Tounsi en chantant «Taht el yasmina fellil», de quoi faire le bonheur du public.

La jeune femme a fait ses premiers pas avec le grand Simon Shaheen, un maître du luth qui lui a permis d'être initiée aux subtilités de l'instrument. Depuis, elle est devenue la première femme à obtenir un diplôme de luthiste à l'université Berklee de Boston. Pour parfaire ses apprentissages et enrichir ses connaissances de la musique arabe, Cycon a effectué plusieurs voyages en Palestine et au Liban. Bravo!