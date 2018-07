Tunisie: Saïdi débarque

Aujourd'hui, il sera difficile de retenir certains joueurs. Les offres émanant d'autres clubs ne laissent pas insensibles certains cadres cabistes, à l'instar du maître à jouer Firas Belarbi. Ce dernier serait proche de l'Etoile Sportive du Sahel qui lui fait les yeux doux depuis un bon bout de temps.

Bien entendu, le CAB, qui s'est opposé au départ du joueur dans un premier temps, ne peut plus camper sur sa décision. Les responsables cabistes espèrent tout de même tirer un bon profit du départ de leur joueur à l'Etoile du Sahel.

Entre-temps, ces derniers ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont misé gros pour jeter leur dévolu sur le buteur du Club Sportif d'Hammam-Lif, Othman Saïdi. Ce dernier devait parapher son contrat avec le CAB avant-hier en fin d'après-midi. L'ex-buteur du CSHL va enfin découvrir la Ligue 1 et faire valoir ses qualités de puncheur.

Jbali en route vers Bizerte

Après le départ de Hamdi Kasraoui qui a définitivement quitté le club nordiste, le CAB se retrouve actuellement avec un seul portier, Khemaïs Thamri en l'occurrence. Dans cette perspective, les dirigeants bizertins ont jeté leur dévolu sur l'ex-gardien de but de l'ASMarsa et de l'Etoile Sportive du Sahel, Zied Jbali. On sait que celui-ci a des problèmes avec les supporters de l'Etoile et ne peut plus continuer l'aventure avec l'équipe du Sahel. Jbali peut donc rebondir au CAB et être un concurrent sérieux à Khemaïs Thamri. Toujours au sujet des recrutements, le CAB lorgne du côté d'un défenseur central de nationalité gabonaise, âgé de 24 ans et mesurant 1,87 m. Il est actuellement à l'essai en attendant l'avis définitif du staff technique à son sujet.

A propos de la préparation de l'équipe, le CAB a débuté l'étape des rencontres amicales par un premier test face aux divisionnaires de la jeunesse de La Soukra ponctué par une victoire. Une seconde rencontre est prévue le 1er août prochain face à l'équipe algérienne de Borj Bouaririj au stade Chedly-Zouiten.

Signalons, enfin, que l'assemblée générale élective du CAB aura lieu au mois de septembre prochain.