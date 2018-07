Tunisie: Bourses d'excellence aux bacheliers

Cette action se propose de rendre hommage à la figure emblématique d'une femme maghrébine dont l'œuvre fut considérable. Elle est née à Kairouan et décédée à Fès et dédia l'essentiel de la fortune héritée de son père à l'édification, à Fès en 853, de la première université dans le monde, Al Qarawiyyin, elle a joué un rôle essentiel dans la formation et la transmission des savoirs des plus grands savants de l'époque médiévale.

On continue, aujourd'hui encore, à assurer cette mission de transmission et de rayonnement du savoir.

Encadrer les étudiants

Cette cérémonie vise à contribuer à la promotion de l'accès des femmes à la formation et aux responsabilités professionnelles au Maghreb et en Méditerranée, à guider et encadrer les jeunes étudiants et diplômés.

Il est à noter que la première édition du Prix Fatima-Fihria a eu lieu, en 2017, à Kairouan, la ville natale de Fatima Fihria, sous la présidence de la ministre Néziha Laâbidi. Parmi les lauréates, des personnalités connues, comme Mme Moushira Khattab, ancienne ministre égyptienne, et la grande comédienne et directrice de la Troupe municipale de Tunis, Mme Mouna Noureddine.

La deuxième édition a eu lieu le 21 avril dernier à l'espace Sophonisbe à Carthage avec comme lauréate la Marocaine Aziza Chaouniqui (Rive sud) qui a contribué à rénover la plus ancienne bibliothèque fonctionnelle du monde, à savoir la bibliothèque de l'université al-Qarawiyyin, construite par Fatima Fihria.

L'autre lauréate est la directrice de l'institut culturel italien, Mme Maria Vittoria Longhi (Rive nord). Les lauréates tunisiennes sont Mme Sonia Mbarek en tant que Tunisienne œuvrant en Tunisie et Mme Donia Kaouach en tant que Tunisienne travaillant à l'étranger. Un hommage particulier a été rendu à la figure du militantisme féminin tunisien Mme Radhia Haddad et à la Marocaine Fatima Mernissi en leur attribuant le Prix à titre posthume.