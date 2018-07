Tunisie: Mbarki et Mahmoud en renfort

Il s'agit du latéral droit Iheb Mbarki qui revient d'une longue blessure et de Aymen Ben Mohamed, enfin rétabli après une cascade de blessures. A propos de ce dernier, Khaled Ben Yahia en a dit du bien lors de la conférence de presse tenue la veille du départ pour Kampala : «Aymen Ben Mohamed m'a convaincu, notamment lors du dernier test amical disputé face au CS Constantine. Je craignais toujours une éventuelle blessure de Houcine Rabii. Aymen Ben Mohamed m'a rassuré samedi dernier. Il a sorti une bonne mi-temps contre les Algériens de Constantine et je n'ai plus de souci à me faire concernant le poste de latéral gauche», a-t-il déclaré mardi dernier.

Pour le poste de latéral droit et en l'absence de Sameh Derbali, suspendu, le coach « sang et or » peut compter sur Iheb Mbarki qui revient d'une longue blessure. Mbarki a participé aussi au dernier match amical disputé face au CS Constantine. Il a fait son entrée durant la dernière demi-heure de jeu en remplacement de Mohamed Amine Meskini qui, lui, manque d'expérience à l'échelle continentale.

Notons qu'Iheb Mbarki vient d'être ajouté dans la liste africaine au même titre que les nouvelles recrues de l'été, Rami Jéridi et Aymen Mahmoud.

Sauf que Rami Jéridi n'est pas du voyage en Ouganda. Aymen Mahmoud, lui, est du voyage et peut prêter main-forte à ses coéquipiers.

Stabilité en défense

Avec le rétablissement d'Iheb Mbarki et d'Aymen Ben Mohamed qui apportent de l'assurance sur les flancs droit et gauche de la défense, sans compter la qualification de la nouvelle recrue en provenance de Gabès, le défenseur axial Aymen Mahmoud, ces solutions de rechange apportent de la stabilité à la défense, compartiment clef pour la réussite des «Sang et Or» en terre ougandaise.

En effet, les Espérantistes doivent éviter d'encaisser des buts à Kampala s'ils veulent en ramener un résultat positif. Car même s'ils ont remporté la victoire lors de la manche aller à Radès, les deux buts encaissés face aux Ougandais ont laissé une mauvaise impression quant à la solidité de l'équipe. Pourvu que le tir soit rectifié demain et que Moez Ben Chérifia et ses défenseurs assurent et rassurent.

Rappelons que la délégation «sang et or» s'est envolée avant-hier à destination de Kampala. La délégation a quitté Tunis vers 14h00 et est arrivée à Dubaï après cinq heures de vol. Elle y a passé la nuit avant de repartir hier matin en direction de la capitale ougandaise. Un long périple en plein été.