Tunisie: Les joies de la vie et de la mort

«La gioia» ou la joie est une mise à plat d'une idée, d'un concept, d'un sentiment, une émotion d'une complexité telle qui ne se révèle que sous l'impulsion d'autres sentiments qui lui sont antagonistes. Pippo Delbono explore les méandres de la condition humaine et de sa complexité, et dresse un tableau où chaque détail est porteur de sens, peut-être pas pour nous spectateurs, mais certainement pour lui auteur, metteur en scène et comédien de ce spectacle.

Mais avons-nous vraiment besoin de tout comprendre ? Pour lui, la réponse est : certainement pas... Pour lui, il faut se laisser guider par les sons, les couleurs, les apparitions de personnages, haut en couleur, aussi étranges que familiers comme sortis de nos rêves.

Pour raconter la «Gioia» Pippo Delbono raconte des images que nous voyons défiler devant nous, comme si nous avions pénétré dans l'intimité de ses fantasmes, comme si nous étions spectateurs de ses délires... il nous raconte sa peur à la troisième personne mais il fait tout pour nous dire que c'est de lui qu'il s'agit. La folie se mélange à la lucidité et, sur scène, il fait fleurir ses personnages, la scène s'illumine, les guirlandes tombent du ciel, les fleurs tapissent le sol... Pippo Delbono fleurit son théâtre comme on fleurit une tombe, et c'est là où il retrouve sa joie, la joie de la mort, la joie dans la douleur, dans l'angoisse et la peur.

«La gioia» était un moment d'enchantement, un instant suspendu, un moment volé à la vie et une contemplation extrêmement subtile des choses de la vie, de la mort, de l'ici-bas et de l'ailleurs.