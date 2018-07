Tunisie: Le droit à l'égalité économique

Lancé en janvier 2018, ce projet s'était étalé sur six mois. Il a concerné essentiellement les quatre régions du Nord-Ouest à savoir Béja, Jendouba, Siliana et Le Kef.

L'objectif étant de soutenir la participation économique des femmes dans ces zones en les dotant des moyens indispensables à cet effet et en leur permettant d'intégrer le travail formel en tant qu'entrepreneuses ou en tant que salariées. Deux statuts qui leur ouvrent grandement la voie à une participation citoyenne effective aussi bien à l'échelle locale que nationale et à accéder au marché de l'emploi tant dans le secteur public que privé.

Orienter les femmes

Pour ce faire, un grand travail a été mené par les différents partenaires et parties prenantes afin de soutenir les femmes dans leur lutte pour l'autonomie économique. Aussi, des actions de sensibilisation sur l'impératif d'accéder à leurs droits en tant que citoyennes actives ont-elles été réalisées. Des formations ont été organisées pour initier les femmes au processus de quête d'emploi. D'un autre côté, et afin de créer un soutien politique sur la question de genre et sur la lutte contre toute forme de discrimination sexiste dans ces régions, des réunions avec des femmes décideures locales ont été tenues.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation a été menée dans les quatre régions ciblées, et ce, du 10 au 12 avril 2018. Elle a permis d'informer la population-cible sur le projet et encourager les femmes à réclamer l'égalité salariale et opter pour une seconde source de revenu pour une meilleure autonomie économique.

S'agissant des formations en travail rémunéré et en entrepreneuriat, elles ont eu lieu du 17 au 20 avril et le 23 mai 2018. Outre l'apport technique et l'initiation à l'ABC du monde entrepreneurial, les bénéficiaires ont pu tirer profit de ces formations pour intégrer cette logique salutaire visant à instaurer l'égalité effective des chances, des acquis et des droits.

Une feuille de route a été rédigée à la fin de la rencontre pour fixer les priorités et inciter les décideurs à agir conformément aux exigences des conditions des femmes dans ces régions.