Congo-Kinshasa: Pose de la première pierre de la réhabilitation du bâtiment du CDI à Lubumbashi

Le directeur général de la DGI, a, ensuite, procédé au Centre d'Impôts Synthétique de Lubumbashi, à la remise du premier lot des matériels roulant et informatique qui faciliteront le déplacement et le travail des mobilisateurs des recettes de Lubumbashi. il a encouragés les agents de cette direction à travailler mieux qu'avant pour un accroissement des recettes tout en promettant l'engagement des nouvelles unités afin de faire disparaitre le terme «stagiaire professionnel» de la DGI. Il a par ailleurs invités les agents à faire bon usage des matériels roulant et informatique.

Ces travaux de réhabilitation qui dureront six mois et dont le cout n'a pas été révélé, seront exécutés par l'entreprise Congostore.

Dans son discours, Sele Yalaguli a indiqué qu'il est soucieux d'améliorer les conditions de travail des cadres et agents qui mobilisent avec abnégation les recettes afin que la RDC assure son indépendance économique et financière.

