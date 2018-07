Congo-Kinshasa: Ouverture des BRTC - J. Kabila : le suspense demeure...

Bien avant que le Chef de l'Etat n'eut prononcé son discours à l'hémicycle du Parlement réuni en Congrès, le doute planait déjà sur la question relative à sa représentation aux prochaines élections en RDC. En effet, Joseph Kabila était bien loin de ce que le peuple attendait de lui. Sans doute qu'il se prononce clairement sur l'éventuel 3ème mandat que sa famille politique élucide maintenant de vive voix. Certes, les BRTC sont ouverts, mais dans les avis recueillis ça et là sur les trottoirs, l'odeur d'un mauvais complot se dégage.

Face à cette élection qui pointe à l'horizon, l'attente majeure du peuple congolais de la part du Président de la République n'a pas été assouvie. C'est même la cause de la psychose, doublée d'incertitudes qui demeure, toute pétillante, dans l'esprit de la population. Et ceci trouvera, sans doute, des solutions ou des réponses pendant ce moment de dépôt de candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux.

S'agissant de la Constitution, d'aucuns n'ignorent qu'elle n'autorise pas l'exercice d'un troisième mandat à la tête du pays. Et très souvent, ces prescrits formellement liés au respect de ladite Constitution est utilisé par le Président Kabila dans ses propos. Mais pour plusieurs congolais dubitatifs, "il reste toujours un homme et on ne sait pas à quoi resemblera la nouvelle surprise ou le nouveau suspense qu'il garde encore à propos de sa candidature".

Il se fait de plus en plus dire du côté de la MP, FCC, et même du PPRD, qu'il est encore favorable à une énième investiture à la magistrature suprême. Les plus optimistes sont tout de même convaincus que Joseph Kabila ne sera pas candidat. Quoi qu'il en soit, rien qu'à voir la température ambiante, déjà cette semaine à laquelle les BRTC sont à l'honneur, plusieurs personnes sont assoiffées de voir le nom que va livrer le camp du régime pour la présidentielle. "Etant donné le débat qui règne à propos d'un éventuel troisième mandat qui, de surcroit, lui est interdit par la Constitution congolaise, mais aussi la pression extérieure qu'il subit notamment, de la part de l'Union Européenne et l'ONU, je pense qu'il ne se présentera pas aux élections", a laissé entendre un citoyen.

Cependant, au regard du discours prononcé, jeudi 19 juillet 2018, devant le Parlement réuni en congrès, par le président Joseph Kabila, qui s'est attelé à présenter le bilan réalisé au cours de son mandat sur le plan économique, éducationnel, politique et autres, rien ne pousse concrètement à croire qu'il ne sera pas candidat. Il l'a dit dans son discours de manière peu compréhensible, mais comme toujours, avec la conviction de respecter la Constitution.

Néanmoins, d'un autre côté, l'on estime qu'il était parfaitement clair sur le fait qu'il ira déposer sa candidature. Ce brin de soupçon s'est enflammé lors de son discours où il déclare avoir de la passion pour le Congo. "Quelqu'un de passionné ne peut donc pas abandonner ce à quoi il tient aussi facilement, et il est difficile de lâcher. Nous comprenons ici qu'il tentera de se maintenir au poste", a témoigné M. Richard, juste après l'ouverture des BRTC.

Un regard attentif est observé pour le moment jusqu'à la fin de l'opération du dépôt de candidatures. Et donc le suspense demeure...