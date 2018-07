Congo-Kinshasa: Les installations d'un média saccagées par la police, des matériels de diffusion emportés et des journalistes arrêtés

Joint également par JED, Mme Kilala a expliqué avoir saisi la justice pour réclamer ses droits :« Ce sont des journalistes que j'ai recruté et qui travaillaient dans mon magazine Kilartus. Nous ne nous sommes pas entendus et nous avons résilié le contrat. Au lieu d'aller créer leur magazine avec leur propre dénomination et leur propre logo, ces journalistes utilisent ma marque et mon logo. Je n'ai pas des problèmes particuliers avec ces journalistes. Je protège tout simplement ma marque, c'est-à-dire le nom de mon magazine et mon logo ».

Six d'entre eux ont été remis en liberté, tard dans la soirée, grâce à l'intervention de l'avocat conseil de ce magazine. Les quatre autres journalistes : Jean Jacques Kabeya, Ritha Musau, Doya Mayi et Fretace Mbamanku ont passé la nuit dans le cachot de la police.

