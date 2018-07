Congo-Kinshasa: La consommation journalière de l'eau de la REGIDESO estimée à 846.500 m³ par jour, selon un expert

Kabeya Ngandu a, par ailleurs, suggéré qu'une bonne gestion environnementale et un appui conséquent dans les paiements des consommations des instances officielles aideront l'entreprise à améliorer la production. La clôture de ce forum sur les ressources en eau et l'impact de développement durable, est prévue ce mercredi 25 juillet 2018.

Kabeya a relevé à l'intention des participants au forum, les défis majeurs qui bloquent l'amélioration de la capacité de production, notamment les érosions, les sources d'eau polluées suite à un assainissement insuffisant, les ressources en eau qui deviennent des dépotoirs, la gestion déficiente des ressources en eau en amont, la gestion déficiente des bassins versants (occupations anarchiques, les lotissements autour des sites de captages officiels et anarchiques, la gestion déficiente des déchets solides ainsi que les activités agricoles en amont dans les captages et dans les bassins versants.

La consommation journalière de l'eau potable produite par la REGIDESO est estimée à 846 500 m³ par jour à court terme si les défis majeurs sont relevés notamment le tarif d'eau non rémunérateur, le non paiement de consommation d'eau des instances officielles représentant environ 50% de vente en quantité, la dépendance de gros investissements de la coopération bi et multilatérale.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.