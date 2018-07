Congo-Kinshasa: Coupe-gorge !

Si cela ne vous convainc pas, l'étonnement sortira du rang de la communication simplement faciale, pour faire écrier l'âme. Car, l'horizon subit une ligne éditoriale dictée voire imposée par l'espace politique, depuis fin 2016, précisément commençant par la nuit du 19 au 20 décembre, qui marquait la fin du second et logiquement dernier mandat constitutionnel du Chef de l'état.

Qui doute, lis ici ! Comme pour implorer les sagesses des autorités congolaises, les chevaliers de la belle plume, ne cessent d'écrire. Au-delà d'informer, ils analysent et projettent des vues assez élucidées, afin de permettre à ces dernières de privilégier les choix, les plus responsables qui soient en faveur de la nation dans son entièreté.

Même pour le plus friqué au monde, le statut de richissime peut connaître une chute libre, au point de le voir quémander comme un simple clochard, habitué à une vie d'oisiveté et de mendicité. D'ailleurs, les paroles divines reprises par Louis second dans sa version écrite de la bible expliquent clairement que dans ce sens comme son contraire, tout est possible. C'est-à-dire que Dieu est le seul qui élève et ramène vers le bas, selon sa sainte volonté.

