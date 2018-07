Mali: Présidentielle - L'Institut panafricain Africa Solidarité en mission d'observation électorale pour le premier tour du 29 juillet

L'IPAS tisse de plus en plus sa toile sur le champ politique africain. L'organisation a dans son actif plusieurs participations d'observations électorales dont la dernière opération remonte en Guinée Équatoriale. La CENI du Mali lui a donné son quitus pour prendre part à cette cruciale élection présidentielle dont le premier tour est fixé le 29 juillet 2018. Donc dans 3 jours. L'IPAS entend jouer sa partition dans le jeu démocratique au Mali. Une marque de fierté pour la vingtaine d'observateurs qui croiseront dans les bureaux de vote disséminés dans tout le Mali leurs homologues accrédités par les organisations régionales et internationales.

