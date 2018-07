Algérie: Le CSM approuve la nomination de 181 magistrats et la promotion de 1.882 autres

Cette première session a été marquée, également, par "l'approbation du projet du mouvement établi par le Bureau permanent conformément aux dispositions et critères prévus par le statut de la magistrature", ainsi que "le projet de révision de la Charte de déontologie du magistrat, prévue par l'article 34 de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la Magistrature, en vue de son enrichissement".

"En application des dispositions de la Constitution, et conformément à la loi organique portant statut de la Magistrature et la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la Magistrature, M. Tayeb Louh, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, vice-président du Conseil supérieur de la Magistrature, a présidé ce jour, jeudi 26 juillet 2018, la premier session ordinaire du Conseil supérieur de la Magistrature", note la même source.

