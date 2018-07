Cote d'Ivoire: "Indépendance Cha-Cha" - Moro Beya Maduma revisite avec son Saxophone les grands classiques des années 60 à 80

Depuis le 24 juillet, et jusqu'au 31 juillet 2018, la Côte d'Ivoire reçoit une visite d'inspection de la… Plus »

A l'instar de Manu Dibango, Salif Keita, Lokua kanza et autres grandes figures de la musique africaine, Moro Beya a bénéficié du tremplin qu'offrait le bouillonnement culturel et économique de la capitale ivoirienne, Abidjan. Où il a officié en tant que chef d'orchestre pendant une vingtaine d'année de l'hôtel ivoire.

C'est véritable invitation à découvrir ou à redécouvrir, des airs qui ont fait danser nos parents depuis les années 1960 jusqu'aux années 80 comme "Indépendance cha-cha", "Bel Abidjan", "Doni Doni" (petit à petit)... Dans sa démarche en vue de donner un cachet spécial à cette œuvre musicale, Moro Beya Maduma s'est attaché les services de Popolipo (guitariste soliste de zaiko Langa-Langa), Caein Madoka (guitariste rythmique de l'artiste de Tabu Ley Rochereau), Basse Flavien Makabi du tout puissant OK Jazz de franco, et enfin, le percussionniste, Komba Belo, qui a tourné avec Abedi Massikini.

Moro Beya Maduma virtuose du saxophone et chef d'orchestre vient réconcilier les amoureux de la bonne musique et surtout les nostalgiques des 60 à 80. Dans un album intitulé « Indépendance Cha-Cha » réalisé et produit par Cinekita-Kitamusic, l'artiste revisite avec son saxophone les grands classiques de cette époque en vogue dans les dancing-bars.

A l'instar de Manu Dibango, Salif Keita, Lokua kanza et autres grandes figures de la musique africaine, Moro Beya a bénéficié du tremplin qu'offrait le bouillonnement culturel et économique de la capitale ivoirienne, Abidjan.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.