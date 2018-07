Cote d'Ivoire: En visite de travail à Bouaké - Aka Aouélé annonce la construction d'un nouveau CHU

Depuis le 24 juillet, et jusqu'au 31 juillet 2018, la Côte d'Ivoire reçoit une visite d'inspection de la… Plus »

«Ce que nous avons vu dans ces Chu n'est pas reluisant même si beaucoup a été fait par l'État», a-t-il déploré. Et d'annoncer la construction d'un deuxième Chu à Bouaké. «Il est prévu à Bouaké la construction d'un nouveau Chu qui n'a rien avoir avec celui-là. Dès que le site est identifié, sa construction va démarrer avant la fin de l'année», a-t-il révélé. Et d'ajouter qu'il est également prévu la réalisation d'un hôpital militaire.

Au terme de cette visite, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Aouélé, a échangé avec le personnel à la salle de conférences. «Je suis là pour assurer la continuité de l'État qui a été incarnée par mon prédécesseur, Dr Raymonde Goudou-Coffie», a-t-il dit. Et de rassurer que c'est dans une vision partagée qu'ils pourront ensemble atteindre les objectifs fixés.

Autres services visités par le ministre, ceux des urgences chirurgicales et médicales. Dans ces deux services, le spectacle est désolant. Et comme l'a d'ailleurs si bien relevé le directeur général du Chu à son hôte du jour, le nombre de lits est insuffisant.

Nommé à la tête du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique le 10 juillet 2018, Eugène Aka Aouélé a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre du personnel médical et visiter les formations sanitaires publiques afin de mieux s'imprégner des réalités de leur cadre de travail.

